"رئيس نادي المخواة": يوم التأسيس ذكرى نستعيد فيها لحظات البدايات قبل ثلاثة قرون

أكد رئيس نادي المخواة الرياضي، ماشي بن محمد العُمري، أن يوم التأسيس هو ذكرى لمشاعر الفخر والاعتزاز نستعيد فيها جميعًا لحظات البدايات قبل ثلاثة قرون، مع المغفور له بإذن الله الإمام محمد بن سعود.
وقال العمري: رحلة هذه البلاد المباركة مرّت منذ التأسيس بالتحولات الصعبة بداية من الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى العصر الزاهر الذي نعيش فيه الآن ونتمتّع فيه بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.
وبيّن العُمري أن ذكرى التأسيس خالدة تأتي في كل عام في مثل هذا اليوم لنؤصل في نفوس النشء مدى عمق هذه الدولة وإرثها التاريخي الكبير الحافل بالنجاحات والإنجازات، ويشارك فيها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع معتزّين بالهوية والأصالة.
وقال: يوم بدينا والعزّ بيدينا؛ عبارات تملأ كل مكان، واحتفالات تبين للعالم مدى اعتزاز السعودي بأصالته وتاريخه.
واختتم حديثه قائلًا: إننا في ضوء التطور الكبير والنهضة العظيمة التي نشهدها اليوم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، من رخاء وازدهار وتقدم في شتى المجالات واستضافة لمعظم الأحداث العالمية مثل إكسبو 2030م، وكأس العالم 2034، والعديد من المنجزات الأخرى؛ لَهو دلالة واضحة على أن هذه البلاد المباركة كانت ولا تزال مصدر القوة والأمان وعنوان الحضارة والازدهار، ومسيرة أمجاد باقية وتتمدّد، بإذن الله.