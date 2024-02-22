"رئيس نادي المخواة": يوم التأسيس ذكرى نستعيد فيها لحظات البدايات قبل ثلاثة قرون

واختتم حديثه قائلًا: إننا في ضوء التطور الكبير والنهضة العظيمة التي نشهدها اليوم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، من رخاء وازدهار وتقدم في شتى المجالات واستضافة لمعظم الأحداث العالمية مثل إكسبو 2030م، وكأس العالم 2034، والعديد من المنجزات الأخرى؛ لَهو دلالة واضحة على أن هذه البلاد المباركة كانت ولا تزال مصدر القوة والأمان وعنوان الحضارة والازدهار، ومسيرة أمجاد باقية وتتمدّد، بإذن الله.