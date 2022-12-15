بنك التنمية يعرض منتجاته التمويلية للقطاع غير الربحي بنجران

وأضاف: ورشة العمل تضمنت عرضًا تعريفيًّا للمنتجات التمويلية الأربعة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتضمن تمويل "المنافسات الحكومية للجمعيات" لتحفيز القطاع غير الربحي والحصول على منافسات حكومية تساهم في زيادة إيراداتها؛ مما يساهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.