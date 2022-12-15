بنك التنمية يعرض منتجاته التمويلية للقطاع غير الربحي بنجران

نظّم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، اليوم الخميس، ورشة عمل عن منتجاته التمويلية للقطاع غير الربحي، ضمن فعاليات ملتقى الجمعيات الأهلية الذي ينظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
وقال مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ بن علي عسيري: إن التمويل التنموي للقطاع غير الربحي يشكل عصبًا رئيسًا في تعزيز كفاءة وفعالية أعمال المؤسسات العاملة في القطاع، وخدمة مستفيديها.
وأضاف: ورشة العمل تضمنت عرضًا تعريفيًّا للمنتجات التمويلية الأربعة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتضمن تمويل "المنافسات الحكومية للجمعيات" لتحفيز القطاع غير الربحي والحصول على منافسات حكومية تساهم في زيادة إيراداتها؛ مما يساهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
كما يقدّم البنك تمويلًا دائمًا لتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية على الاستدامة المالية، من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردّة بشروط وضوابط محددة؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت يمكّنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها.
وتابع "العسيري" قائلًا: إن البنك يقدم كذلك تمويل منتج "وسطاء التمويل"؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 في برنامج التحول الوطني لزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
وأوضح أنه يهدف إلى توسيع العمل في مجالات التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتج التمويلي الرابع "ساهم" يستهدف الجمعيات التعاونية.