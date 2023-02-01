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مقطع فيديو لتوديع طالب آسيوي في "البشاير" ينال استحسان متداوليه
بعد اعتزامه مغادرة السعودية نهائيًّا.. وزملاؤه صفَّقوا له في ممرات المدرسة
نال مقطع فيديو لتكريم طالب من الجنسية الباكستانية بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم البشاير، بعد اعتزامه مغادرته إلى بلاده بشكل نهائي، استحسان متداوليه.
وودَّع الطالب منسوبي مدرسة ابتدائية وتحفيظ البشاير التابعة لمكتب تعليم البشاير بتعليم بيشة، من معلمين وطلاب، بعد اعتزامه مغادرة السعودية إلى بلاده بشكل نهائي.
وأظهر الحفل الذي نال استحسان الكثير ترحيب طلاب المدرسة بالتصفيق في المدرسة أثناء مروره في ممراتها، وقد بدت عليه السعادة بالترحيب والتكريم من المدرسة.