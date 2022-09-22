مدير هيئة الهلال الأحمر بتبوك يهنئ القيادة باليوم الوطني 92 للمملكة

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف بن ميَّاح العنزي، اليوم الخميس؛ أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة.
وقال "العنزي" في كلمة بهذه المناسبة: "يتجدَّد احتفاؤنا باليوم الوطني، عامًا بعد عامٍ، مستذكرين ما قام به الملك عبد العزيز طيَّب الله ثراه من جهود لإنقاذ هذه البلاد، وبناء كيان قويٍّ وعظيم تحت راية التوحيد، وسار على نهجه أبناؤه البررة مِن بعده؛ حيث استطاعوا مواصلة المسيرة بكلِّ اقتدار وحكمة، وحوَّلوا هذه البلاد إلى حضارة شاملة، وكرَّسوا جهودهم لخدمة الدين والوطن".
وأضاف: "أنه يحقُّ لنا في هذا اليوم أن نفخر بقيام دولة حديثة تنعم بالأمن والأمان، والوحدة بعد التفرقة والشتات، وأصبح لها كيان كبير بين الأمم، بما وهبها الله من مكانة عظيمة، وأصبحت مثلًا يُحتذى بين الدول".
وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن هذا اليوم يُعدُّ فرصة لنا لنستذكر عظيم الإنجازات المتواصلة والمتكرِّرة في جميع المجالات، مستحضرين ماضي المملكة، وممتنين بما تنعم به اليوم من رخاء وأمن واستقرار، وما يجب علينا من الحفاظ على ممتلكات الوطن وإنجازاته.
كما عبَّر "العنزي" عن شكره وامتنانه للدعم والعطاء المتواصل الذي تبذله القيادة الرشيدة لأبنائها وبناتها في شتَّى المجالات، وتلبية احتياجاتهم من المشاريع التنموية في المملكة بشكل عام، وفي تبوك بشكل خاصٍّ، تلك المنطقة التي تحظى باهتمام من أميرها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، سائلًا الله أن يُديم على بلادنا عزَّها وأمنها واستقرارها.