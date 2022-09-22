مدير هيئة الهلال الأحمر بتبوك يهنئ القيادة باليوم الوطني 92 للمملكة

وقال "العنزي" في كلمة بهذه المناسبة: "يتجدَّد احتفاؤنا باليوم الوطني، عامًا بعد عامٍ، مستذكرين ما قام به الملك عبد العزيز طيَّب الله ثراه من جهود لإنقاذ هذه البلاد، وبناء كيان قويٍّ وعظيم تحت راية التوحيد، وسار على نهجه أبناؤه البررة مِن بعده؛ حيث استطاعوا مواصلة المسيرة بكلِّ اقتدار وحكمة، وحوَّلوا هذه البلاد إلى حضارة شاملة، وكرَّسوا جهودهم لخدمة الدين والوطن".