أمير الرياض يكرم 22 فائزًا بجائزة جامعة المجمعة

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس، 22 فائزًا بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الرابعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ومرافقيه والمكرمين.