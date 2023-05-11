مناطق

أمير الرياض يكرم 22 فائزًا بجائزة جامعة المجمعة

لخدمة المجتمع في نسختها الرابعة
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
سبق
سبق

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس، 22 فائزًا بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الرابعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ومرافقيه والمكرمين.

ونوه الأمير "فيصل" إلى ما تبذله الجامعة من جهود، وتقدمه من خدمات ومبادرات، مشيدًا بالجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة وطلابها، ومؤسسات المجتمع المحلي بأنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة كافة.

كما كرم الفائزين بفروع الجائزة وراعيها، وتسلم هدية تذكارية. وفي نهاية التكريم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

أمير منطقة الرياض
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
جائزة جامعة المجمعة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org