"مرات" تستعد لاحتفالات اليوم الوطني.. "أوبريت ومسيرات خيول وجِمال وقصائد وهدايا"

تتواصل في محافظة مرات، الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 93، الذي سيقام يوم السبت ٨ ربيع الأول في مقر مخيم الملك عبدالعزيز مقابل شرطة المحافظة، بإشراف مباشر من محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني.
وفي التفاصيل، ترأّس محافظ مرات اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني من أجل مناقشة برنامج وفعاليات الاحتفال، بمشاركة رئيس بلدية المحافظة عبدالملك الهويمل ورئيس جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات عبدالله المجلي، ووجّه محافظ مرات ببذل كل الجهود لظهور هذه المناسبة بالمظهر المشرف.
وسيكون برنامج هذا العام متنوعًا وموجهًا لكافة أفراد المجتمع، وسيقام مخيم كبير يحاكي المخيم الذي أقامه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، ليكون شاهدًا للأجيال على المسيرة العظيمة الملهمة بالاعتزاز بوطنهم والمحافظة عليه، والافتخار به والمحافظة على مكتسباته.
وسيبدأ البرنامج الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت ٨ ربيع الأول، بتوزيع الهدايا الوطنية على سالكي طرق المحافظة، ثم مسيرة وطنية تتقدّمها الجمال والخيول تحمل أعلام الوطن وصور موحد هذه البلاد وصور قيادتنا الرشيدة، وستسلك المسيرة طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.
ويتخلل الاحتفال فعالياتُ الطيران الشراعي؛ إذ ستشارك الطائرات الشراعية بعروض في سماء المحافظة وعلى موقع الاحتفال، حاملة العلم الوطني.
ويتضمن برنامج الاحتفال العَرضة السعودية، ومسرح الطفل، والعروض الوطنية، وعروضًا مرئية على شاشات ساحة الاحتفال.
وبعد صلاة المغرب، تبدأ برامج الراوي، وشعراء الوطن، والمعارض الطلابية الفنية الوطنية في ساحة الاحتفال، ثم عروض الخيل.
وبعد صلاة العشاء سيقام حفل المحافظة، الذي يشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة أهمها: القصائد الوطنية، وعرض وطني بعنوان "ذاكرة المكان"، وأوبريت وطني، ومعارض طلابية، ومشاركة طلاب وطالبات مدارس المحافظة.
وتنظم بلدية محافظة "مرات" بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية الاجتماعية، الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام، وستشارك جميع القطاعات في تنظيم الاحتفال وعلى رأسها إدارة مرور محافظة مرات وشرطة المحافظة والدوريات الأمنية وأمن الطرق ومستشفى المحافظة وجمعية الهلال الأحمر.
كما ستشارك الفِرَق الكشفية والرواد الكشفيون وفِرَق المتطوعين في تنظيم هذه المناسبة.