"مرات" تستعد لاحتفالات اليوم الوطني.. "أوبريت ومسيرات خيول وجِمال وقصائد وهدايا"

تتواصل في محافظة مرات، الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 93، الذي سيقام يوم السبت ٨ ربيع الأول في مقر مخيم الملك عبدالعزيز مقابل شرطة المحافظة، بإشراف مباشر من محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني.