الندوة العالمية توقّع مذكرةَ تفاهم مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

ونصّت المذكرة على عدد من البنود التي كان أهمها: "تقديم المشورة والمعلومات بين الطرفين لإنجاح الأهداف المشتركة، وتنفيذ برامج ومناشط في الموضوعات المتّفق عليها، وبذل كل طرف ما في وسعه للمساعدة في إنجاح المشروعات المشتركة، والتعاون على إقامة برامج ودورات متخصصة للتعريف بالثقافة العربية والإسلامية وتأهيل الشباب لخدمة المجتمع".