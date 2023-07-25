الندوة العالمية توقّع مذكرةَ تفاهم مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

وقّعت "الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي"، ممثلة في أمينها العام د.صالح بن سليمان الوهيبي؛ مذكرةَ تفاهم مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات "منظمة التعاون الإسلامي"، ويمثله رئيسه د. عمرو الليثي.
وتأتي المذكرة انطلاقًا من إدراك الطرفين لأهمية تنشئة الشباب المسلم على هذه المبادئ، وتفعيل دورهم في خدمة أوطانهم وإعمارها والرقي بها، والرغبة في تنفيذ البرامج التي تحقّق الأهداف المشتركة وتخدم المجتمع وتدعم الشباب وتعزز مواهبهم؛ ليكونوا لبناتٍ صالحة لأوطانهم، وكذلك التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السمحة القائمة على العدل والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات.
ونصّت المذكرة على عدد من البنود التي كان أهمها: "تقديم المشورة والمعلومات بين الطرفين لإنجاح الأهداف المشتركة، وتنفيذ برامج ومناشط في الموضوعات المتّفق عليها، وبذل كل طرف ما في وسعه للمساعدة في إنجاح المشروعات المشتركة، والتعاون على إقامة برامج ودورات متخصصة للتعريف بالثقافة العربية والإسلامية وتأهيل الشباب لخدمة المجتمع".
ومن جانبها أكّدت الندوة العالمية أن المذكرة تدعم العمل الشبابي وتصبّ في خدمة هذه الشريحة التي تحتاج الكثير من التوجيه والإرشاد؛ ليحققوا أملهم في مستقبل واعد مشرق، كما ثمّنت الندوة جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم ما تقدمه من برامج تنموية وشبابية يلمسها واقع الشباب واحتياجاته.