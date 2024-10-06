محافظ الطائف يعزي أسرة الدكتور "سامي العبيدي"

قدّم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الأحد، تعازيه ومواساته إلى أسرة "العبيدي" في وفاة والدهم، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية بالطائف، الدكتور سامي العبيدي.