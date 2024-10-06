محافظ الطائف يعزي أسرة الدكتور "سامي العبيدي"
قدّم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الأحد، تعازيه ومواساته إلى أسرة "العبيدي" في وفاة والدهم، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية بالطائف، الدكتور سامي العبيدي.
جاء ذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة في الطائف، بحضور إخوان الفقيد وأبنائه: طلال، وخالد، وسعود، وعبد العزيز، إضافة إلى رئيس غرفة الطائف الحالي، غازي القثامي، ونائبه عبد العزيز البار، وعدد من المسؤولين وأقارب الفقيد.
وسأل الأمير سعود بن نهار الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وقد عبّر أبناء الدكتور سامي العبيدي وإخوانه وأقاربهم عن شكرهم العميق لمحافظ الطائف على تعازيه ومواساته.
وثمّن الابن الأكبر للفقيد، طلال العبيدي، زيارة الأمير وتعزيته في وفاة والدهم، مشيرًا إلى أنها وقفة نبيلة ليست مستغربة منه.
كما قدّم "العبيدي" شكره وتقديره لكل من قدّم واجب العزاء في والدهم، سواء بالحضور شخصيًا أو عبر الاتصال الهاتفي.