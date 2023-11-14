"عقدي" يدشن معرض اليوم العالمي للسكري وحملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم، بحضور مدير إدارة تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومساعدي المدير العام للتعليم بالمنطقة؛ معرض اليوم العالمي للسكري بمبنى الإدارة العامة، والذي نظمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بمشاركة صحة جازان ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، ومركز الرعاية الأولية بالأساملة، وبمشاركة القطاع الخاص ممثلًا في مستشفى الحياة الوطني ومختبرات ألفا.