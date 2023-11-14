"عقدي" يدشن معرض اليوم العالمي للسكري وحملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم، بحضور مدير إدارة تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومساعدي المدير العام للتعليم بالمنطقة؛ معرض اليوم العالمي للسكري بمبنى الإدارة العامة، والذي نظمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بمشاركة صحة جازان ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، ومركز الرعاية الأولية بالأساملة، وبمشاركة القطاع الخاص ممثلًا في مستشفى الحياة الوطني ومختبرات ألفا.
واشتمل المعرض على مجسمات توعوية من إنتاج برنامج التوجيه الصحي بالمدارس، ونصائح ومنشورات طبية توضح التعريف بالسكري، وأنواعه، ومرحلة ما قبل السكري، وأسبابه، وطرق علاجه والوقاية منه، إضافة إلى خدمة الفحص المبكر للسكري.
ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للسكري إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، ودعم المتضرّرين والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري.
يشار إلى أن مدارس تعليم جازان احتفت باليوم العالمي للسكري يوم 14/ 04/ 1445هـ، واستمرّ لمدة أسبوع عن طريق تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة والمجتمع التعليمي حول تأثير داء السكري، والتوعية بطرق الوقاية منه وتأخير ظهوره.
ومن جانب آخر دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، انطلاقَ حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية 2023م، والتي نظّمتها الإدارة العامة بالتعاون مع صحة جازان ممثلة في إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مستهدفة منسوبي ومنسوبات الإدارة.