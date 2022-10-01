مدير تعليم جازان يرعى نهائي دوري "كأس الوطن" ويتوِّج "تعليم صامطة" بكأس البطولة

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، المكلف ملهي بن حسن عقدي، مساء الخميس على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الرياضي المباراة النهائية لدوري "كأس الوطن" بين مكتبَيْ تعليم صامطة وأبو عريش، الذي نظمَّته إدارة النشاط الطلابي "بنين" ضمن فعاليات تعليم جازان للاحتفاء باليوم الوطني الـ92، وذلك بحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم التابعة.
وشهدت المباراة منافسة حماسية بين الفريقين، انتهت بتتويج فريق مكتب تعليم صامطة بطلاً للدوري بعد تغلُّبه على مكتب تعليم أبو عريش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. كما توَّج مكتب تعليم وسط جازان بالمركز الأول في مسابقة ألعاب القوى، وذلك في المنافسة التي ضمت مسابقة الـ100م، ومسابقة الـ200م، ومسابقة التتابع.
وفي نهاية المباراة سلَّم عقدي كأس الدوري للفريق الفائز والميداليات الذهبية، كما كرم الفريق الحاصل على المركز الثاني، والطلاب الفائزين في مسابقة ألعاب القوى، ومديري المكاتب، وحكام البطولة، واللجان العاملة.. مقدمًا شكره وتقديره للجميع لجهودهم التي أسهمت في إنجاح البطولة.
ويأتي دوري "كأس الوطن" ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ92 بتعليم جازان، من خلال إقامة منافسات وطنية رياضية للبنين والبنات؛ إذ يشارك أكثر من 256 طالبًا من مختلف المراحل في منافسات كرة القدم ومنافسات ألعاب القوى فئة 100 و200 متر على مستوى مكاتب التعليم.