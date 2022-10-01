مدير تعليم جازان يرعى نهائي دوري "كأس الوطن" ويتوِّج "تعليم صامطة" بكأس البطولة

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، المكلف ملهي بن حسن عقدي، مساء الخميس على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الرياضي المباراة النهائية لدوري "كأس الوطن" بين مكتبَيْ تعليم صامطة وأبو عريش، الذي نظمَّته إدارة النشاط الطلابي "بنين" ضمن فعاليات تعليم جازان للاحتفاء باليوم الوطني الـ92، وذلك بحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم التابعة.