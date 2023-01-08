ابتدائية الحصمة بـ"تعليم جازان" تعزز بيئات التعلم بإضافات حديثة وجاذبة

ويوفر المعمل الرقمي بيئة تعليمية متميزة من خلال امتلاكه أجهزة عرض تعليمية، ومجسمات للكواكب والنباتات، لتعليم العلوم المختلفة بطريقة جاذبة من خلال إتاحة فرصة الاستكشاف وإجراء التجارب المختلفة، كما يساعد في تنويع أساليب التعلم الجماعي والثنائي والفردي، إضافة لاحتوائه على معمل لأبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن كون المعمل الرقمي مضاء بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية التي تولدها الحديقة التعليمية.