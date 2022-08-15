مدير "معروف الرياض" يؤكد أهمية تحسين جودة العمل الإداري والميداني

أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أهمية تحسين جودة العمل الإداري والميداني.
وقال: إن ذلك حسب اختصاصات عمل الرئاسة العامة وفروعها، والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لكل ما يطرأ من مخالفات ميدانية، والتوجيه إلى المنهج الوسطي الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وتؤكد عليه القيادة الرشيدة حفظها الله.
جاء ذلك خلال زيارة الشيخ "عبدالله" التفقدية للمركز الإشرافي "جنوب 2"؛ لمتابعة سير العمل الميداني، بحضور رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ محمد بن مروعي خواجي.
واطلع مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض، على تقرير مفصل عن عمل الدوريات الميدانية، وآلية سير العمل وجهود المركز في تفعيل الحملات والبرامج.
كما أجرى جولة ميدانية لأحد المجمعات التجارية، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود، والتحلي بالأخلاق الحميدة في التعامل مع المخالف، والنصح والتوجيه بالرفق واللين.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.