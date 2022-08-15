مدير "معروف الرياض" يؤكد أهمية تحسين جودة العمل الإداري والميداني

وقال: إن ذلك حسب اختصاصات عمل الرئاسة العامة وفروعها، والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لكل ما يطرأ من مخالفات ميدانية، والتوجيه إلى المنهج الوسطي الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وتؤكد عليه القيادة الرشيدة حفظها الله.