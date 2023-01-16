بمشاركة 65 أسرة.. "بلدية محايل" تدشن الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة

وقد صاحب حفل التدشين إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة تضمنت مسرحًا أقيمت عليه حفلات غنائية ومرسمًا للأطفال فضلاً عن جناح للفنانين والفنانات التشكيليات والخطاطين والخطاطات وأصحاب الهوايات الذين يعرضون نتاجهم الفني والإبداعي من جراء مقابل مادي على الحريصين باقتنائها.