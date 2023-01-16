بمشاركة 65 أسرة.. "بلدية محايل" تدشن الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة

دشنت بلدية محافظة محايل مشروع الحاضنات البلدية بوسط المحافظة "حي البلد" لدعم الأسر المنتجة ضمن مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وحضور عدد غفير من الأسر المنتجة والمواطنين.
وقد صاحب حفل التدشين إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة تضمنت مسرحًا أقيمت عليه حفلات غنائية ومرسمًا للأطفال فضلاً عن جناح للفنانين والفنانات التشكيليات والخطاطين والخطاطات وأصحاب الهوايات الذين يعرضون نتاجهم الفني والإبداعي من جراء مقابل مادي على الحريصين باقتنائها.
وصرح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ بأن البلدية سعت إلى أن يكون المشروع بوسط المحافظة تسهيلاً لوصول جميع الأسر المنتجة والمواطنين وعرض منتجاتهم بشكل منظم وصحي بإشراف مباشر من البلدية من خلال كشكات جميلة تُسهم في تحسين المشهد الحضري والبصري.
وثمّن "حافظ" لأمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي دعمه ومتابعته لإطلاق هذه التظاهرة التي يشارك فيها 65 أسرة منتجة.
يُشار إلى أن مشروع الحاضنات البلدية يعد الأكبر من نوعه على مستوى منطقة تهامة عسير.