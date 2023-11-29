"الشهراني": استضافة "إكسبو 2030" تُبرز دور السعودية في تشجيع التنمية بالمنطقة وخارجها

وختم المهندس "الشهراني" حديثه بالقول: بشكل عام، تُعتبر استضافة إكسبو حدثًا مهمًّا ومحوريًّا في العالم؛ إذ يتم تبادل الأفكار والابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات متنوعة.. وباستضافة الرياض إكسبو 2030 ستكون المملكة العربية السعودية جزءًا من هذه البيئة العالمية الملهمة، وستلعب دورًا مهمًّا في تشجيع التنمية والتقدم في المنطقة وخارجها.