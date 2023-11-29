"الشهراني": استضافة "إكسبو 2030" تُبرز دور السعودية في تشجيع التنمية بالمنطقة وخارجها

قال عضو مرصد الخبراء الخليجيين المتخصص في التخطيط وكفاءة الطاقة، المهندس عبدالرحمن بن مطر الشهراني، إن استضافة إكسبو 2030 في الرياض ستُسهم في إبراز دور السعودية في تشجيع التنمية والتقدم بالمنطقة وخارجها؛ إذ يقام هذا الحدث كل خمس سنوات، ويجمع بين الدول والشركات والمنظمات؛ لعرض التقدم والابتكار في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا والعلوم والثقافة والتجارة والسياحة.
وتفصيلاً، أوضح "الشهراني" لـ"سبق" أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التطور والاستدامة والابتكار في العالم العربي؛ إذ سيكون المعرض فرصة لعرض المشاريع والمنتجات والتقنيات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون الدولي.
وواصل "الشهراني": وإضافة إلى ذلك، ستعمل الرياض على تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستضافة هذا الحدث الضخم؛ ما سيسهم في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في السعودية، وخلق فرص ووظائف عمل جديدة.
وأردف: استضافة الرياض إكسبو 2030 تعتبر فرصة استثنائية للمملكة؛ لتلعب دورًا رياديًّا عالميًّا، ولتسليط الضوء على رؤيتها للمستقبل، وتقديمها للعالم، وكذلك تعزيز القطاعات ذات الصلة، مثل الضيافة والتجارة والخدمات؛ ما يسهم في تعزيز الوعي العالمي بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز صورتها العامة على الساحة الدولية.
وتابع عضو مرصد الخبراء الخليجيين: من المتوقع أن تقوم الرياض بتنظيم فعاليات مصاحبة متنوعة خلال فترة إكسبو 2030م، ومن المحتمل أن تشمل هذه الفعاليات المؤتمرات والمحاضرات والمعارض الثقافية والفنية والعروض الترفيهية، وستكون هذه الفعاليات فرصة للتعريف بالثقافة والتراث السعودي، وتبادل الخبرات والأفكار مع المشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم.
وختم المهندس "الشهراني" حديثه بالقول: بشكل عام، تُعتبر استضافة إكسبو حدثًا مهمًّا ومحوريًّا في العالم؛ إذ يتم تبادل الأفكار والابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات متنوعة.. وباستضافة الرياض إكسبو 2030 ستكون المملكة العربية السعودية جزءًا من هذه البيئة العالمية الملهمة، وستلعب دورًا مهمًّا في تشجيع التنمية والتقدم في المنطقة وخارجها.