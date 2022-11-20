أمير تبوك يستقبل مدير التعليم ويطلع على تقرير عن سير الاختبارات بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير الذي قدم لسموه تقريراً عن بداية سير الاختبارات للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام بالمنطقة.