أمير تبوك يستقبل مدير التعليم ويطلع على تقرير عن سير الاختبارات بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير الذي قدم لسموه تقريراً عن بداية سير الاختبارات للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام بالمنطقة.
واطمأن أمير المنطقة على بداية الاختبارات، مؤكدًا الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.
من جهة أخرى، أعرب "القعير" باسمه وجميع منسوبي التعليم بالمنطقة عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على حرصه وعنايته بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة، واهتمامه المستمر بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات في مدارس المنطقة.