شاهد.. "أشيقر" تحتفل باليوم الوطني 92 بالهدايا والورود

بعد ذلك شارك الجميع في العرضة السعودية، ثم استمتعت العائلات والأسر بفقرة "فرحة طفل" مع فرقة "مقر النجوم"، ثم تَزينت سماء أشيقر بعروض الليزر التي حظيت بمتابعة الجميع.