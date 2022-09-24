شاهد.. "أشيقر" تحتفل باليوم الوطني 92 بالهدايا والورود

بدأت احتفالات مدينة أشيقر باليوم الوطني 92، باحتفالات كرنفالية جمعت بين الماضي الأصيل والحاضر الزاهر.
بدأت الاحتفالية من القرية التراثية التاريخية، واختتمت في منتزه الجبل الشامخ الذي يُطل على مدينة أشيقر وقريتها التراثية.
ودشن رئيس مركز أشيقر عبدالله الضويان، ورئيس بلدية أشيقر عبدالرحمن الصالح، وعدد من المسؤولين والأهالي انطلاق الفعاليات بـ"مسيرة وطن".
وجرى خلالها انطلاق الخيول والسيارات الكلاسيكية من القرية التراثية التاريخية إلى منتزه الجبل بأشيقر، تلاها توزيع الهدايا والورود على الزوار في منتزه الجبل.
بعد ذلك شارك الجميع في العرضة السعودية، ثم استمتعت العائلات والأسر بفقرة "فرحة طفل" مع فرقة "مقر النجوم"، ثم تَزينت سماء أشيقر بعروض الليزر التي حظيت بمتابعة الجميع.