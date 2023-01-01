"تنمية عسير" تعقد الاجتماع المناطقي الرابع

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، الاجتماع المناطقي للربع الرابع لعام 2022م، برئاسة مدير عام فرع الوزارة هادي بن عايض الشهراني.
الاجتماع عُقِد بحضور المساعدين ومديري الإدارات بفرع الوزارة ومديري الفروع الإيوائية والمكاتب والمراكز والوحدات بالمنطقة.
وجرى خلال الاجتماع عرض العديد من الإنجازات خلال العام، واستعراض مستهدفات ومؤشرات الأداء للربع الثالث من عام 2022م، وعدد من الموضوعات المهمة، والتي تهدف لخدمة المستفيد وتقديمها على الوجه المطلوب ووضع خطة متكاملة لعام 2023م.
كما تخلل الاجتماع حوار مفتوح مع مدير عام فرع الوزارة والمساعدين ومديري الإدارات، ومناقشة جميع الموضوعات الواردة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات حيالها.
ويعد هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات الدورية؛ لمتابعة أداء الإدارات بفرع الوزارة، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.