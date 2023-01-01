"تنمية عسير" تعقد الاجتماع المناطقي الرابع

وجرى خلال الاجتماع عرض العديد من الإنجازات خلال العام، واستعراض مستهدفات ومؤشرات الأداء للربع الثالث من عام 2022م، وعدد من الموضوعات المهمة، والتي تهدف لخدمة المستفيد وتقديمها على الوجه المطلوب ووضع خطة متكاملة لعام 2023م.