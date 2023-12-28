مجلس جامعة الملك خالد يقر "برنامج الأستاذ الزائر" وتعيين هيئات تحرير المجلات

وبيّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، بدوره أن المجلس ناقش في جلسته الخامسة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عددٍ من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعددٍ من طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على ضم أعضاء جدد إلى مجالس بعض الكليات، وكذلك إقرار أعداد الطلاب المقترح قبولهم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 1446.