مجلس جامعة الملك خالد يقر "برنامج الأستاذ الزائر" وتعيين هيئات تحرير المجلات

نيابةً عن وزير التعليم، ترأس رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم؛ الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
واستهل الدكتور السلمي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور متمنيًا لهم التوفيق.
وبيّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، بدوره أن المجلس ناقش في جلسته الخامسة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عددٍ من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعددٍ من طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على ضم أعضاء جدد إلى مجالس بعض الكليات، وكذلك إقرار أعداد الطلاب المقترح قبولهم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 1446.
وأضاف الدكتور القرني أنه تمت الموافقة على تجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2024م، وإقرار (برنامج أستاذ زائر) بجامعة الملك خالد، وأيضًا الموافقة على إعادة تعيين هيئات تحرير عددٍ من مجلات الجامعة بدءًا من العام 2024م، كما تمت الموافقة على عددٍ من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات داخل المملكة.