"الأمر بالمعروف" تفعّل حملاتها التوعوية في المجمعات والحدائق العامة بالخرج

وتستهدف الهيئة من حملاتها تعزيز العقيدة الصحيحة، والتحذير من الجماعات الحزبية المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها، عبر اللوحات التوعوية وأجهزة الشاشات الرقمية.