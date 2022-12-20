"الأمر بالمعروف" تفعّل حملاتها التوعوية في المجمعات والحدائق العامة بالخرج

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، محتوى حملة "عليكم بسنتي" وحملة "الخوارج شرار الخلق" وحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" التوعوية، في عدد من المجمعات التجارية والحدائق العامة والأماكن المخصصة للمشي بالمحافظة.
وتستهدف الهيئة من حملاتها تعزيز العقيدة الصحيحة، والتحذير من الجماعات الحزبية المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها، عبر اللوحات التوعوية وأجهزة الشاشات الرقمية.
من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أهمية تفعيل حملات وبرامج الرئاسة العامة؛ لدورها التوعوي البارز في المجتمع، والتي تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.