أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "إكرام"

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام" الدكتور سعيد بن سعد المرطان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.