أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "إكرام"

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام" الدكتور سعيد بن سعد المرطان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واطّلع أمير المنطقة في بداية اللقاء على مشروع منتجع "إكرام" الوطني التابع للجمعية الخيرية، والذي يعدّ أول منتجع للمسنّين على مستوى المملكة.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام" الدكتور سعيد بن سعد المرطان، عن شكره لأمير منطقة الباحة؛ لرعايته لهذا الحدث الذي يُدخل السعادة على قلوب المسنين وأبناء المنطقة.
وقال: إن الرعاية والاهتمام غير مستغربة على الأمير "حسام" الذي يقدّم الدعم المتواصل في كل ما يخدم المنطقة بشكل عام وأنشطة الجمعيات الخيرية بشكل خاص.
يذكر أن مشروع "إكرام" سيقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن، كضيافة مؤقتة أو دائمة، فضلًا عن جميع الفئات من كبار السن؛ ليعيشوا حياة كريمة هادئة هانئة، ضمن هدف الجمعية لتوفير حياة كريمة لكبار السن رجالًا ونساء.