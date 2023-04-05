اللقاء الحادي عشر الرمضاني يُقام الليلة لقُدامى الرياضيين بالطائف

المشرف على رابطة قدامى اللاعبين بالطائف المدرب الوطني الكابتن محمد بن عبد الله القحطاني "لاعب نادي النصر سابقًا" ذكر أن الملتقى لهذا العام سيُقام في ملعب الغمير بطريق الهدا، مشيرًا إلى أن التجمع سيكون الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح لتنطلق بعد ذلك المناورة الساعة الحادية عشرة لمدة ساعة كاملة.