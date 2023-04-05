اللقاء الحادي عشر الرمضاني يُقام الليلة لقُدامى الرياضيين بالطائف

يُقام اليوم الخميس اللقاء الحادي عشر الرمضاني للعام 1444هـ لرابطة قُدامى لاعبي الطائف، والذين كانوا يمثلون أندية "وج وعكاظ ومنيف"، وذلك لاستعادة الأيام الخوالي، والذكريات الرائعة التي ترسخت في الذاكرة منذ أكثر من خمسين عامًا.
المشرف على رابطة قدامى اللاعبين بالطائف المدرب الوطني الكابتن محمد بن عبد الله القحطاني "لاعب نادي النصر سابقًا" ذكر أن الملتقى لهذا العام سيُقام في ملعب الغمير بطريق الهدا، مشيرًا إلى أن التجمع سيكون الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح لتنطلق بعد ذلك المناورة الساعة الحادية عشرة لمدة ساعة كاملة.
وأضاف "القحطاني" أن الأمسية الرمضانية سوف تستكمل في مزرعة الشيخ حاضر العريفي - رحمه الله -، حيث سيُقام حفل خطابي وتكريم لبعض الرموز الطائفية والرياضية التي خدمت الطائف، فيما يقدم الحفل الإعلامي المعروف الدكتور عبد العزيز قاسم، يعقبه مأدبة سحور يقيمها رجل الأعمال خالد العريفي احتفاءً بالحضور الكريم.
واختتم "القحطاني" بقوله: "على المحبة نلتقي، وعلى أخوة متجذرة في قلوبنا نرتبط بها، والطائف أجمل وأبهى وأروع".