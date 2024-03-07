"صحي صلهبة وصبيا الجديدة" ينفذ مشروع صحة المجتمع السنوي لعام 2024

ينفذ مركز صحي صلهبة وصبيا الجديدة مشروع صحة المجتمع السنوي لعام 2024، تحت شعار "أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
ويستهدف المشروع زيادة الإقبال على إجراء فحوص الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز الوعي بأهمية هذه الفحوص بين النساء، خصوصًا من هن فوق سن الأربعين.
يتضمن المشروع تقديم محاضرات توعية من خلال المدارس وعبر الوسائل الرقمية (زووم)، بالإضافة إلى استخدام استبيانات لقياس تأثير هذه التوعية ومدى الوعي بأهمية الفحص.
الاستبيان:
المشروع تحت إشراف منسقة التوعية المجتمعية، ليلى دلاك، ومديرة المركز الصحي بصلهبة، أمنة بحاري.
يشمل المشروع: توفير محاضرات توعية، حجز مواعيد للفحص بالماموغرام، التواصل مع المستفيدات للتشديد على حضور مواعيد الفحص، متابعة نتائج الفحوص وإبلاغ المستفيدات بالنتائج، وتقديم الدعم النفسي للمصابات بسرطان الثدي.