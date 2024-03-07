"صحي صلهبة وصبيا الجديدة" ينفذ مشروع صحة المجتمع السنوي لعام 2024

ويستهدف المشروع زيادة الإقبال على إجراء فحوص الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز الوعي بأهمية هذه الفحوص بين النساء، خصوصًا من هن فوق سن الأربعين.