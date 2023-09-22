أمين الطائف: يوم الوطن حدث تاريخي ملهم للأجيال قادنا لحراك تنموي وإنساني غير مسبوق

وتفصيلاً، أعرب "الرحيلي" عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية والمتجذرة في ذاكرة كل مواطن، مسترجعين ذكرى الملحمة التاريخية العظيمة التي قادها الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- لبناء الوطن العزيز تحت راية التوحيد في حدث ملهم للأجيال المتعاقبة، مشيراً إلى أن هذه البلاد مضت مستنيرة بتاريخها وحضارتها وقياداتها الحكيمة وحتى هذا العهد الزاهر لصناعة مستقبل وضاء، برؤية طموحة، وعزيمة لا تعرف اليأس نحو تحقيق مستهدفات تنموية مستدامة وإنجازات عملاقة كان للطائف منها نصيب وافر بحمد الله أسوة بباقي مناطق ومحافظات المملكة.