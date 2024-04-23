مستهدفًا "1950" طالبًا وطالبة خريجة بالطائف.. "النفيعي" يفتتح "ملتقى التوجيه المهني"

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، في كلمته بهذه المناسبة؛ أن الملتقى يساهم في تبصير الخريجين والخريجات على الاختيار الأنسب عبر الفرص المتاحة من الجهات المشاركة في الملتقى، والتي تساعدهم في المسارين التعليمي والوظيفي من خلال الاطلاع على أبرز المستجدات في هذا الجانب، مشيدًا بالدور الكبير لقسم التوجيه الطلابي في الوقوف مع الخريجين من بداية دراستهم وحتى مرحلة تخرجهم.