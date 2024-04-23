مستهدفًا "1950" طالبًا وطالبة خريجة بالطائف.. "النفيعي" يفتتح "ملتقى التوجيه المهني"

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، افتتح المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، "ملتقى التوجيه المهني 2024.. قدرة واستعداد" والمعرض المصاحب له، والذي ينظمه قسم التوجيه الطلابي بمشاركة عدة جهات.
ويستهدف الملتقى "1950" خريجًا وخريجة من المرحلة الثانوية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع التعليمي.
وصاحب الملتقى مشاركة عدة جهات؛ منها: قاعدة الملك فهد الجوية ، والكلية التقنية بنين وبنات، وأمانة الطائف، وغرفة الطائف، والمعهد الصناعي الثانوي، وكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف.
ويتيح الملتقى للخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية الفرص التعليمية والوظيفية بعد المرحلة الثانوية؛ حيث يهدف برنامج التوجيه المهني إلى الإسهام وتحقيق التوافق التعليمي والمهني للطلبة في مدارس التعليم العام.
ومن الأهداف التفصيلية للبرنامج: غرس القيم الأخلاقية وبناء السلوك الناجح لدى الطلبة، وإكساب الطلاب أهمّ المهارات الحياتية اللازمة لحياة مهنية ناجحة، بالإضافة إلى إكساب الموجه الطلابي مهارات التوجيه المهني للطلبة، ومساعدتهم على اكتشاف الميول والاستعدادات والقدرات، ورفع مستوى الوعي المهني لدى الطلاب في التخصصات والمجلات المهنية المتنوعة الموجودة في المجتمع المحلي والعالمي، ومساعدة الطلاب على الاختيار والتخطيط المهني المناسب للقدرات والتحصيل، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور الأساليب التربوية المناسبة للتوجيه المهني لأبنائهم، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو العمل الفني والمهني وفقًا لخطوط التنمية.
من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، في كلمته بهذه المناسبة؛ أن الملتقى يساهم في تبصير الخريجين والخريجات على الاختيار الأنسب عبر الفرص المتاحة من الجهات المشاركة في الملتقى، والتي تساعدهم في المسارين التعليمي والوظيفي من خلال الاطلاع على أبرز المستجدات في هذا الجانب، مشيدًا بالدور الكبير لقسم التوجيه الطلابي في الوقوف مع الخريجين من بداية دراستهم وحتى مرحلة تخرجهم.