انتظام "692" مستجدّة بالفصل التدريبي الثاني بـ"تقنية بنات" جدة

وتضمّن البرنامج التعريف بحقوق المتدرّبات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجه المتدرّبة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.