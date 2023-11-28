انتظام "692" مستجدّة بالفصل التدريبي الثاني بـ"تقنية بنات" جدة

رحّبت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، الدكتورة عفراء زكي اللياتي، اليوم الثلاثاء، بـ"692" متدرّبة مستجدّة، خلال انطلاق الفصل التدريبي الثاني من العام الجاري لمرحلة الدبلوم الصباحي.
وأكّدت "اللياتي"، خلال استقبالهن، أهمية بذل قصارى جهدهن في التحصيل العلمي والعملي، والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية المطلوبة.
وقالت: إن الكلية تسعى جاهدةً إلى توفير بيئة محفّزة وآمنة، علاوةً على البرامج المخصصة لدعم ورعاية الموهوبات.
وأشارت إلى أن الكلية تضمّ ثلاثة أقسام؛ وهي: تقنية التصميم وتصنيع الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل النسائي، والتقنية الإدارية والمالية.
يُذكَر أن وكالة شؤون المتدربات، ممثلةً في وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية، أعدّت برنامجًا لتهيئة المتدرّبات المستجدّات للفصل التدريبي الثاني.
وتضمّن البرنامج التعريف بحقوق المتدرّبات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجه المتدرّبة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.
وفي ختام البرنامج تم إلحاق المتدربات المستجدات بدورات التهيئة.