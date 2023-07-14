"تعليم الطائف" تُخصِّص مركز خدمة لتهيئة التواصل المباشر مع مسؤولي الوزارة عن بُعد

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المهم لتعزيز التواصل بين المستفيدين والمسؤولين مع الجهات ذات العلاقة، سواء بالوزارة أو الإدارة. مؤكدًا أن الإدارة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة من للمستفيدين؛ إذ تم خلال العام المنصرم خدمة أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة، وإنهاء إجراءاتهم عبر المركز و(تواصل) و(أعمالي).