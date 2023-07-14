"تعليم الطائف" تُخصِّص مركز خدمة لتهيئة التواصل المباشر مع مسؤولي الوزارة عن بُعد

خصصت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلة في مركز خدمة المستفيدين بمبنى الإدارة في الفيصلية، مقرًّا لاستقبال المستفيدين، وتهيئة التواصل المباشر مع مسؤولي الوزارة عن بُعد، والقطاعات التابعة لها، وذلك كخيار يُجنّبهم عناء السفر للوزارة؛ بما يكفل راحة المواطن، واحترام وقته.
وتفصيلاً، يأتي تطبيق ذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة المقدمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لتذليل أي معوقات، إضافة إلى إيلاء العناية الفائقة بالطلبات الواردة من المستفيدين عبر (تواصل)، والتجاوب معها فورًا، وسرعة الرد عليها، وتفعيل خاصية التواصل عن بُعد مع المستفيدين.
وكانت الإدارة قد خصصت في وقت سابق بمركز رعاية المستفيدين مقرًّا خاصًّا للمدير العام للتعليم لاستقبال المستفيدين الراغبين بمقابلته من جميع فئات المجتمع من البنين والبنات، إضافة إلى صالات انتظار للمراجعين للرجال والنساء مجهزة ومؤثثة بأحدث التجهيزات.
وتم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وتوفير الكوادر المميزة من ممثلي جميع الإدارات المعنية، إضافة إلى فريق مخصص للرد على المستفيدين عبر خدمة تواصل، وتطبيق كامل لمعايير الجودة فيها، مثل مراعاة فحص البيانات كافة، وتفاصيل التذكرة ومرفقاتها؛ للتأكد من مناسبة الإفادة، والتوضيح للمراجع من التعاميم واللوائح، وتوجيه المستفيدين للتواصل مع مركز الاتصال 19996، إضافة إلى تخصيص رقم واتساب (0127328375) لخدمة منسوبي ومنسوبات الإدارة، والتواصل مع مركز خدمة المستفيدين.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المهم لتعزيز التواصل بين المستفيدين والمسؤولين مع الجهات ذات العلاقة، سواء بالوزارة أو الإدارة. مؤكدًا أن الإدارة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة من للمستفيدين؛ إذ تم خلال العام المنصرم خدمة أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة، وإنهاء إجراءاتهم عبر المركز و(تواصل) و(أعمالي).