مبادرات أمانة الطائف تعزز المسؤولية الاجتماعية وتضع المواطن في جوهر التطوير

ونهضت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف بثقافة العمل التطوعي من خلال تبني أفضل الممارسات الداعمة للتحفيز وزيادة الفرص والساعات التطوعية، والتي شملت مبادرات للنظافة والصحة العامة، وإزالة المشوهات البصرية، ودهان الجدران والأسوار، وزراعة الشتلات بالحدائق والمواقع السياحية، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وتنمية المسطحات الخضراء، واستقصاء الرأي حول أعمال الأمانة، وتنظيم فعاليّات ومناشط اجتماعية مختلفة، وتقديم الإعانات للحالات الخاصة، والعديد من المبادرات المتنوعة.