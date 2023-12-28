مبادرات أمانة الطائف تعزز المسؤولية الاجتماعية وتضع المواطن في جوهر التطوير

عززت أمانة الطائف مبادرات المسؤولية الاجتماعية وزيادة الساعات التطوعية خلال الربع الأخير من عام 2023م، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وبمشاركة واسعة من المتطوعين والمتطوعات من شباب وفتيات المحافظة، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأطلقت الأمانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 28 مبادرة للمسؤولية الاجتماعية، سعيًا إلى تفعيل المفاهيم التطوعية وترسيخها بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، مع طرح مبادرات استقصاء للرأي حول المشروعات التنموية والتطويرية لجعل المواطنين في جوهر عملية التطوير واتخاذ القرارات.
ونهضت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف بثقافة العمل التطوعي من خلال تبني أفضل الممارسات الداعمة للتحفيز وزيادة الفرص والساعات التطوعية، والتي شملت مبادرات للنظافة والصحة العامة، وإزالة المشوهات البصرية، ودهان الجدران والأسوار، وزراعة الشتلات بالحدائق والمواقع السياحية، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وتنمية المسطحات الخضراء، واستقصاء الرأي حول أعمال الأمانة، وتنظيم فعاليّات ومناشط اجتماعية مختلفة، وتقديم الإعانات للحالات الخاصة، والعديد من المبادرات المتنوعة.