جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال تدشّن بجدة مبادرة "تحقيق أمنية"

نظمت جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال اليوم بجدة، مبادرة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع مجموعة من الداعمين تجسيداً للدور الفعال للقطاع الخاص في دعم مسيرة الجمعية الخيرية، حقَّقت من خلالها أمنيات 35 طفلاً والذين أمضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم، وشاركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية، كما تخلل المبادرة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وسط جو بهيج وبوجود شخصيات كرتونية محببة للأطفال مع التقاط الصور التذكارية معهم.
وشهدت الفعالية مشاركة عديد الداعمين والمتطوعين الذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، ضماناً لتجربة متميزة وممتعة لا تُنسى للأطفال وعائلاتهم.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار جهود الجمعية لنشر مشاعر الأمل والتفاؤل والسعادة في قلوب أطفالها وتعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة مازن العوفي ونائبه الدكتور مازن زمزمي.
وقال "العوفي": حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال الذين شرفونا بالحضور، وسعدنا باستمتاعهم بالألعاب الترفيهية المشوِّقة، حيث يُعاني هؤلاء الصغار من تحديات صحية مزمنة، لذلك، فإن منحهم يوماً من الفرح والمتعة كان أمراً مهماً لرفع معنوياتهم.
وأضاف: تُشكِّل هذه المُبادرات ضوء أمل بالنسبة للأطفال المرضى، فهي تمنحهم الفرحة وتزوّدهم بالشجاعة والقوة لمحاربة المرض، ومواصلة مسيرة العلاج تطلُّعاً إلى الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأعرب "العوفي" في ختام تصريحه عن شكره وعرفانه لجميع الداعمين على جهودهم المبذولة، لمشاركة أطفالنا من محاربي السرطان وتحقيق أمنياتهم، ورسم البسمة على وجوه الأطفال، وإنجاح هذه المبادرة الإنسانية الرائعة.
وفي ختام المبادرة، قدم حازم المالكي المدير التنفيذي المكلف شكره وتقديره للداعمين مثمناً لهم هذه المبادرة الطيبة والدور الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعمهم المتواصل لتحقيق أهداف جمعية ساند الخيرية من خلال هذا العمل والحرص على استمرارية هذه الفعاليات التي تصب في مصلحة أبنائنا في عائلة ساند.
جدير بالذكر أن جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال- تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- متخصصة بتقديم الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسرطان في منطقة مكة المكرمة.