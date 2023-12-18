جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال تدشّن بجدة مبادرة "تحقيق أمنية"

نظمت جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال اليوم بجدة، مبادرة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع مجموعة من الداعمين تجسيداً للدور الفعال للقطاع الخاص في دعم مسيرة الجمعية الخيرية، حقَّقت من خلالها أمنيات 35 طفلاً والذين أمضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم، وشاركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية، كما تخلل المبادرة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وسط جو بهيج وبوجود شخصيات كرتونية محببة للأطفال مع التقاط الصور التذكارية معهم.