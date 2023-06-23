سلطان بن سلمان معزياً في وفاة الدكتور ناصر السلوم: كان وطنياً ورجل دولة مخلصاً

وأضاف أن الله أكرمنا ببناء مسجد باسمه، حيث قامت جمعية العناية بمساجد الطرق - التي أتشرف بالانضمام إليها - بالبدء في بنائه قبل عام تقريباً ومن المتوقع أن يفتتح المسجد خلال أربعة أسابيع.