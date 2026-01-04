مشاريع مياه وصرف صحي تتجاوز 143 مليون ريال تعزز البنية التحتية بشقراء

تشهد محافظة شقراء والمراكز التابعة لها تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في قطاعي المياه والصرف الصحي، بتكلفة تتجاوز 143 مليون ريال، ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشملت المشاريع استكمال شبكات المياه بعدة مراحل، إلى جانب تنفيذ شبكات الصرف الصحي في أحياء ومراكز متعددة، بإجمالي أطوال تتجاوز 297 ألف متر طولي، وجداول زمنية للتسليم تمتد حتى عام 2027م.
شبكات مياه تمتد لأكثر من 222 ألف متر تغطي شقراء ومراكزها
تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المياه تنفيذ شبكات بطول 222,423 مترًا طوليًا، بقيمة 87.3 مليون ريال، وتشمل شقراء، والقرائن، وأشيقر، والقصب، والمشاش، وعددًا من الأحياء. ومن المتوقع استلام المشروع في النصف الثاني من 2026م.
وتستهدف المرحلة الثانية حي الرحبة والتأهيل الجديد، بطول 34,560 مترًا، ومدة تنفيذ 18 شهرًا بقيمة 22.5 مليون ريال، فيما يبدأ التسليم في النصف الأول من 2026م.
33 مليونًا لتوسعة شبكات الصرف الصحي في أحياء حيوية
كما يجري تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي (المرحلة السابعة) بقيمة 33.2 مليون ريال، بطول 40,583 مترًا، تشمل أحياء قرطبة، الياسمين، غسلة بالقرائن، الروابي، والنخيل، على أن يُستلم المشروع في النصف الأول من 2026م.
مشاريع تنموية تحقق مستهدفات رؤية 2030
تأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة الموارد، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مواطنون: مشاريع تجسد اهتمام القيادة وتُحسّن واقع المعيشة
عبّر عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على ما تحظى به المحافظة من دعم تنموي شامل، مؤكدين أن ما يُنفذ اليوم يعكس رؤية قيادية تضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأكد الشيخ عبدالرحمن محمد المقحم أن هذه المشاريع تعكس رؤية واعية، فيما أشار مشاري محمد الحسيني إلى تحسن البيئة السكنية بفضل هذه الأعمال.
وعدّ أحمد الصميت المشاريع استثمارًا طويل المدى للأجيال القادمة، واعتبر شالح المقحم أن البنية التحتية هي أساس التنمية والاستقرار.
ووصف عبدالله العمار هذه المشاريع بأنها استثمار حقيقي في مستقبل المحافظة، فيما أكد أحمد المغيرة أن ما يتحقق يترجم دعم القيادة واهتمامها بجودة حياة المواطن.