مشاريع مياه وصرف صحي تتجاوز 143 مليون ريال تعزز البنية التحتية بشقراء

شبكات مياه تمتد لأكثر من 222 ألف متر تغطي شقراء ومراكزها

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المياه تنفيذ شبكات بطول 222,423 مترًا طوليًا، بقيمة 87.3 مليون ريال، وتشمل شقراء، والقرائن، وأشيقر، والقصب، والمشاش، وعددًا من الأحياء. ومن المتوقع استلام المشروع في النصف الثاني من 2026م.