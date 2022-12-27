"بيئة مكة" تنفّذ ورشة تدريبية في جدة حول الأداء الوظيفي

وقال مدير إدارة الأداء الوظيفي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مبروك الحربي: أهداف الورشة تتضمن تقييم الأداء الوظيفي والتي منها رفع الكفاءة الإنتاجية، ورفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفين، ومعرفة معوقات العمل، وتحديد أوجه القصور في أداء الأفراد والتعرف على جوانب الضعف في الأداء، والكشف عن الأفراد المميزين لشغل الوظائف القيادية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء مهامهم المهنية بصورة فعالة، وفق أفضل الممارسات والمعايير والمناهج الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات التقييم.