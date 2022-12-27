"بيئة مكة" تنفّذ ورشة تدريبية في جدة حول الأداء الوظيفي

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في إدارة الخدمات المشتركة، ورشة عمل تحت عنوان "مرحلة تخطيط الأداء الوظيفي" لعام 2023، شملت موظفي الفرع الرئيسي، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ومكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، على مسرح مركز "وقاء" بجدة.
وقال مدير إدارة الأداء الوظيفي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مبروك الحربي: أهداف الورشة تتضمن تقييم الأداء الوظيفي والتي منها رفع الكفاءة الإنتاجية، ورفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفين، ومعرفة معوقات العمل، وتحديد أوجه القصور في أداء الأفراد والتعرف على جوانب الضعف في الأداء، والكشف عن الأفراد المميزين لشغل الوظائف القيادية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء مهامهم المهنية بصورة فعالة، وفق أفضل الممارسات والمعايير والمناهج الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات التقييم.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن ورشة العمل تهدف للتعريف بأهمية عملية تقييم الأداء الوظيفي التي تمارسها إدارة الأداء الوظيفي، والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي بما هو مستهدف.
وأضاف: تكمن الأهمية في أنها ركيزة لاتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بالحياة الوظيفية للعامل أو الموظف أو القيادي، تستخدم تقارير الأداء في تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف.
وأردف "الغامدي": تُستخدم تقارير الأداء كأداة لتقييم سياسات إدارة الموارد البشرية، وتستخدم كأداة لتزويد الإدارة بمعلومات عن العاملين بالفرع، كما تستخدم كوسيلة يُعتمد عليها في قيام الرؤساء بالتوجيه المستمر لمرؤوسيهم.