شاهد.. مدير تعليم الطائف يؤدي صلاة الاستسقاء مع طلاب ابتدائية الخالدية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أدى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بمدرسة الخالدية الابتدائية وابن قدامة المتوسطة، في جو إيماني؛ داعين الله أن يغيث البلاد والعباد.
واطلع "الغامدي" على سير العمل بالمدرسة، وزار بعض الفصول الدراسية، وشارك الطلاب الدروس، والْتقى مدير المدرسة والمعلمين؛ مشيدًا بالجهود المبذولة راجيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.
وأدى طلاب ومنسوبو تعليم الطائف صلاة الاستسقاء بمدارسهم على مستوى المحافظة، كما أدت مدارس تعليم الطائف -بمشاركة الطلاب والمعلمين- صلاة الاستسقاء، ومن بينها ابتدائية الإمام البخاري؛ حيث شارك فريق التقويم الخارجي الطلاب والمعلمين أداء الصلاة، وسط حضور متكامل.