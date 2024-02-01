شاهد.. مدير تعليم الطائف يؤدي صلاة الاستسقاء مع طلاب ابتدائية الخالدية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أدى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بمدرسة الخالدية الابتدائية وابن قدامة المتوسطة، في جو إيماني؛ داعين الله أن يغيث البلاد والعباد.