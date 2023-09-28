"العتيبي" يحصد المركز الأول في المسابقة الشعرية بـ"تعليم مكة" للاحتفاء باليوم الوطني

حصل المعلم بمدرسة ابن قتيبة الابتدائية عبدالله عمر العتيبي على المركز الأول على مستوى الإدارة العامة لتعليم بمنطقة مكة المكرمة في المسابقة الشعرية "نحلم ونحقق"؛ بمناسبة اليوم الوطني 93.
وحصل على المركز الثاني كل من أنور بن سعد الكناني من ابتدائية الإمام نافع، وفوزي بن سعد الشريف متوسطة مصعب بن عمير، فيما حل بالمركز الثالث أحمد المطرفي من ثانوية الكر.
وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التهنئة للفائزين.
بدوره، عبّر العتيبي لـ"سبق" عن فخره بهذه المشاركة، والتي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني 93 والتي ابتدأ أبياتها بقوله:
قل للفرزدقِ إذْ تَؤمُّ المنبرا
اللهُ أكبرُ هل علمتَ بما جرى..
إنّ الذي سَمَكَ السماءَ بنى لنا
بيتاً ذُراهُ إلى النجومِ وأظْهَرا..
بيتاً بهِ عبدُالعزيز وآلُهُ
آلُ السُّعودِ كفى بذلك مفخرا..
يمتدُّ من أعلى طُويقَ وينتهي
حيثُ الكواكبُ يعتلين الأقمُرا..
عَمَروا بدين محمدٍ أركانَهُ
فغَدَوا لأهل الأرضِ تاجاً أزهرا..
جمعوا به العربَ الكرامَ فكُلُّهم
مُتآلفون بما يسوءُ الأغبرا..
من كلِّ حاسدِ نعمةٍ لو نالها
غَمَطَ العبادَ تجبُّراً وتكبُّرا..
كُنَّا بطوناً من قبائلَ جَمَّةٍ
واليومَ صرنا من قبيلٍ أكثرا..
فأراد ربُّك أن جمْعَ فَلِّ شَتاتِنا
جَمْعاً يراهُ العالمون الأكبرا..
جُمِعَتْ لنا أسماؤنا باسْمِ الإما
مِ مُحمَّدِ بنِ سعودَ فانظرْ ما ترى؟
نحن السعوديُّون ما عرفت مَعَدّ
دُ كمثلنا ولداً أبرَّ وأطهرا..
خَدَماً لضيفِ الله جاء مُلبِّياً
وأشاوساً يومَ الوغى وغضنفرا..
آمالُنا حيثُ السِّماكُ وهَمُّنا
أن نجعلَ الآمالَ مجداً أخضرا..
من كلِّ شاهدةٍ على أيامنا
بالفعل لا بالقول خَطّ وسطَّرا..
وكأنْ نُيومَ إذا تُباهي مرَّةً
خَوْدٌ تُزَفُّ إلى مليكٍ أشهرا..
ذَلَّتْ لسطوتهِ الملوكُ فكُلُّهُم
منهُ بمنزلةٍ بِـقَرْنَي أعفرا..
في قِمَّةِ العشرين جاء مُعَمَّماً
وأتوا رؤوساً مُهطعينَ وحُسَّرا..
يمشون أطرافَ الطريقِ ووحدهُ
مُتَفَرِّداً يَطَأُ البساطَ الأحمرا ..
وعلى ضريحِ مَهاتِما وقفوا فما
نَظَرَ ابنُ سلمانَ الضريحَ وما درى..
للهِ دَرُّ أبيهِ حين اختارَهُ
أن كان أولى بالثناءِ وأجدرا..
أَسَدٌ هِزَبْرٌ حارِثٌ لَيْثُ الشَّرى
ضَبِثٌ عَثَمْثَمُ ضَرْغَمٌ مَلِكُ الثَّرى..
القولُ ما قال الإلـهُ وأحمدٌ
وبهِ مضيتم حاكمين على الورى..
والأرضُ أرضكَ لا أبا لأبيهِمُ
والحُكْمُ حُكْمُكَ ليس كِسْرَ وقَيْصَرا..
والنِّفْطُ نِفْطُكَ إن رَضِيتَ وَهبْتَهُ
ولئِنْ غَضِبْتَ فلن يُباعَ ويُشْتَرى..