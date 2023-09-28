"العتيبي" يحصد المركز الأول في المسابقة الشعرية بـ"تعليم مكة" للاحتفاء باليوم الوطني

قل للفرزدقِ إذْ تَؤمُّ المنبرا

‎اللهُ أكبرُ هل علمتَ بما جرى..

‎إنّ الذي سَمَكَ السماءَ بنى لنا

‎بيتاً ذُراهُ إلى النجومِ وأظْهَرا..

‎بيتاً بهِ عبدُالعزيز وآلُهُ

‎آلُ السُّعودِ كفى بذلك مفخرا..

‎يمتدُّ من أعلى طُويقَ وينتهي

‎حيثُ الكواكبُ يعتلين الأقمُرا..

‎عَمَروا بدين محمدٍ أركانَهُ

‎فغَدَوا لأهل الأرضِ تاجاً أزهرا..

‎جمعوا به العربَ الكرامَ فكُلُّهم

‎مُتآلفون بما يسوءُ الأغبرا..

‎من كلِّ حاسدِ نعمةٍ لو نالها

‎غَمَطَ العبادَ تجبُّراً وتكبُّرا..

‎كُنَّا بطوناً من قبائلَ جَمَّةٍ

‎واليومَ صرنا من قبيلٍ أكثرا..

‎فأراد ربُّك أن جمْعَ فَلِّ شَتاتِنا

‎جَمْعاً يراهُ العالمون الأكبرا..

‎جُمِعَتْ لنا أسماؤنا باسْمِ الإما

‎مِ مُحمَّدِ بنِ سعودَ فانظرْ ما ترى؟

‎نحن السعوديُّون ما عرفت مَعَدّ

‎دُ كمثلنا ولداً أبرَّ وأطهرا..

‎خَدَماً لضيفِ الله جاء مُلبِّياً

‎وأشاوساً يومَ الوغى وغضنفرا..

‎آمالُنا حيثُ السِّماكُ وهَمُّنا

‎أن نجعلَ الآمالَ مجداً أخضرا..

‎من كلِّ شاهدةٍ على أيامنا

‎بالفعل لا بالقول خَطّ وسطَّرا..

‎وكأنْ نُيومَ إذا تُباهي مرَّةً

‎خَوْدٌ تُزَفُّ إلى مليكٍ أشهرا..

‎ذَلَّتْ لسطوتهِ الملوكُ فكُلُّهُم

‎منهُ بمنزلةٍ بِـقَرْنَي أعفرا..

‎في قِمَّةِ العشرين جاء مُعَمَّماً

‎وأتوا رؤوساً مُهطعينَ وحُسَّرا..

‎يمشون أطرافَ الطريقِ ووحدهُ

‎مُتَفَرِّداً يَطَأُ البساطَ الأحمرا ..

‎وعلى ضريحِ مَهاتِما وقفوا فما

‎نَظَرَ ابنُ سلمانَ الضريحَ وما درى..

‎للهِ دَرُّ أبيهِ حين اختارَهُ

‎أن كان أولى بالثناءِ وأجدرا..

‎أَسَدٌ هِزَبْرٌ حارِثٌ لَيْثُ الشَّرى

‎ضَبِثٌ عَثَمْثَمُ ضَرْغَمٌ مَلِكُ الثَّرى..

‎القولُ ما قال الإلـهُ وأحمدٌ

‎وبهِ مضيتم حاكمين على الورى..

‎و‏الأرضُ أرضكَ لا أبا لأبيهِمُ

‎والحُكْمُ حُكْمُكَ ليس كِسْرَ وقَيْصَرا..

‎والنِّفْطُ نِفْطُكَ إن رَضِيتَ وَهبْتَهُ

‎‏ولئِنْ غَضِبْتَ فلن يُباعَ ويُشْتَرى..