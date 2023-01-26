فرع "الموارد البشرية" بمكة المكرمة يقيم اللقاء التسويقي الثاني لـ"طاولة العائلة"

وتأتي المبادرة ضمن المبادرات الداعمة التي انطلقت من فريق تسكين الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، لتفعيل المبادرات في الدورة السابعة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات".