فرع "الموارد البشرية" بمكة المكرمة يقيم اللقاء التسويقي الثاني لـ"طاولة العائلة"

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بجدة، اللقاء الثاني لمبادرة ( طاولة العائلة ) بالتعاون مع راعي التمكين جمعية ماجد وجمعية (منتجة) بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع احمد يحيى الصفحي ومدير مركز التنمية بجدة أيمن الحربي والمنفذة في الواجهة البحرية.
وتأتي المبادرة ضمن المبادرات الداعمة التي انطلقت من فريق تسكين الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، لتفعيل المبادرات في الدورة السابعة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات".
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مشاريع الأسر المنتجة وخلق فرص العمل وتطوير الصناعات والحرف الوطنية من خلال عديد البرامج والمبادرات التي تخدم الأسر المنتجة وتساعد في تمكينها وتهيئتهم لسوق العمل.