في جميع الأقسام والمدارس "بنين وبنات".. تعليم القنفذة يحتفي باليوم الوطني 92

وانطلق الاحتفاء باليوم الوطني من خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي التعليمية التابعة لتعليم القنفذة فيما سيجري تنفيذها داخل المدارس ابتداءً من يوم الأحد 29/ 2 / 1444هـ ترسيخًا لحب الوطن وتعزيزًا للمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات.