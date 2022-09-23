في جميع الأقسام والمدارس "بنين وبنات".. تعليم القنفذة يحتفي باليوم الوطني 92

انطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية في جميع أقسام ومدارس تعليم القنفذة بنين وبنات، وقد وجّه مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي كلمته بهذه المناسبة الغالية ورفع من خلالها خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولكل الأسرة الحاكمة وللشعب السعودي النبيل.
كما قال الزاحمي: نحمد الله أن هيأ لنا قيادة حكيمة سخرت لنا كل الإمكانات اللازمة لنعيش متمسكين بديننا ونعيش في عزة ورفعة تليق بمكانة وطننا العظيم.
وانطلق الاحتفاء باليوم الوطني من خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي التعليمية التابعة لتعليم القنفذة فيما سيجري تنفيذها داخل المدارس ابتداءً من يوم الأحد 29/ 2 / 1444هـ ترسيخًا لحب الوطن وتعزيزًا للمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات.
وتركز الفعاليات على حُب الوطن وعبارات تراثية تعرف بالتراث العريق للمملكة ولوحات جدارية يقدمها الطلاب والطالبات المميزين في الرسم والخط العربي وتتنوع المشاركات والفعاليات والتي من ضمنها مشاركة جنودنا البواسل بهذه المناسبة الغالية، وسيكون الحفل الخطابي لإدارة التعليم يوم الثلاثاء الموافق 1 / 3/ 1444هـ .