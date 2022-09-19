"تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الوطني على مدار أسبوع كامل

وأكد مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان الاستعداد التام من قبل المجتمع التعليمي لإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة وزاريّاً، والتي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قِيَم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة؛ مشيراً إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء، ستنطلق في كل المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل؛ اعتباراً من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.