"تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الوطني على مدار أسبوع كامل

اعتمدت إدارة التعليم بظهران الجنوب عدداً من الفعاليات والبرامج في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ(92) للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار" والتي سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.
وأكد مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان الاستعداد التام من قبل المجتمع التعليمي لإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة وزاريّاً، والتي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قِيَم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة؛ مشيراً إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء، ستنطلق في كل المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل؛ اعتباراً من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.
كما أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ حامد كزمان أن إدارة التعليم وضمن استعداداتها لانطلاق فعاليات اليوم الوطني، قد أقرت عدداً من البرامج تشمل فعاليات وأنشطة نوعية مختلفة.
ويأتي في مقدمة البرامج الوطنية "أوبريت وفلكلور وطني" بمشاركة الطلاب والطالبات، يُبرز جهود المؤسس رحمه الله، ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين، وما تمر به المملكة من نهضة تنموية وتطويرية على كل المستويات، بالإضافة إلى قصائد وطنية ومسيرة كشفية لطلاب المدارس.