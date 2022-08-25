مدير "بيئة الجموم" يتفقّد أسواق النفع العام والمسالخ

تفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد بن محمد الزهراني، اليوم، الخميس أسواق النفع العام والمسالخ؛ برفقة رئيس قسم الأسواق بالمحافظة.
واستهدفت الجولة التفقدية التأكد من تنفيذ وتطبيق والإجراءات التي أُدخلت على أسواق النفع العام والمسالخ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية والطرق الصحيحة لعرضها وتخزينها والحفاظ على نظافة المكان.
وتم الوقوف على نظافة المسالخ وتطبيق الاشتراطات المطلوبة، وسير الأعمال في حلقة الأغنام والمسلخ وحلقة الخضار بالمحافظة.