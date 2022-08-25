مدير "بيئة الجموم" يتفقّد أسواق النفع العام والمسالخ

واستهدفت الجولة التفقدية التأكد من تنفيذ وتطبيق والإجراءات التي أُدخلت على أسواق النفع العام والمسالخ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية والطرق الصحيحة لعرضها وتخزينها والحفاظ على نظافة المكان.