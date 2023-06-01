مدير تعليم جازان يرعى حفل تكريم الموهوبين والموهوبات للعام الدراسي 1443- 1444هـ

رعى مدير التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي صباح اليوم الخميس، حفل تكريم الموهوبين والموهوبات للعام الدراسي 1443- 1444هـ، من الحاصلين على جوائز محلية وإقليمية، والمصنفين كمواهب استثنائية ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة والمنطقة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وأصحاب المشاركات المتميزة في المعارض والمسابقات المختلفة، ومدارسهم ومعلميهم ومعلماتهن، والذي يأتي من منطلق حرص الإدارة العامة على دعم وتشجيع الموهوبين والموهوبات، ودعمهم وتحفيزهم.
وأكد "عقدي" على فخره واعتزازه بمواهب أبنائه الطلاب وبناته الطالبات من طلبة تعليم جازان، الذين يمثلون ثروة هذا الوطن ورأس ماله البشري، الذي بذلت من أجله قيادتنا الرشيدة الكثير من الدعم لرعايتهم وصقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم حتى يسهموا في الغد القريب بتربع منصات التتويج العالمية، والمشاركة في مواصلة مسيرة نهضة وطننا.
وبين "عقدي" حرص تعليم جازان على الاهتمام بالموهوبين والموهوبات ورعايتهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وإيجاد البرامج الإثرائية المختلفة المساعدة على صقل موهبتهم، إضافة إلى الاهتمام بتشجيعهم وتكريمهم لحفزهم على الارتقاء بموهبتهم ورفع اسم الوطن والمنطقة عالياً في المشاركات المحلية والدولية المختلفة.
وشمل الحفل تكريم 23 مدرسة للبنين والبنات من المدارس المتميزة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لعام 2023 م، وتكريم 20 مدرسة للبنين والبنات من المدارس المتميزة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، وتكريم 31 طالباً وطالبة من الطلبة الحاصلين على تصنيف موهبة استثنائية، وتكريم 13 طالباً وطالبة ومشرفاً ومشرفة من الفرق المشاركة في مسابقة تحدي علوم المستقبل 2023م، وتكريم طالب وطالبة من الفائزين في مسابقة الموهوبين العرب، وتكريم أربعة من الطلاب والطالبات المكرمين في إبداع 2023، وتكريم الطالب المرشح في برنامج سفراء موهبة.
كما شمل الحفل تكريم مديري مكاتب التعليم ومشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الموهوبين والموهوبات، إضافة إلى شهادات شكر وتقدير لبقية المدارس والطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لعام 2023 م.