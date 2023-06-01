مدير تعليم جازان يرعى حفل تكريم الموهوبين والموهوبات للعام الدراسي 1443- 1444هـ

رعى مدير التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي صباح اليوم الخميس، حفل تكريم الموهوبين والموهوبات للعام الدراسي 1443- 1444هـ، من الحاصلين على جوائز محلية وإقليمية، والمصنفين كمواهب استثنائية ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة والمنطقة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وأصحاب المشاركات المتميزة في المعارض والمسابقات المختلفة، ومدارسهم ومعلميهم ومعلماتهن، والذي يأتي من منطلق حرص الإدارة العامة على دعم وتشجيع الموهوبين والموهوبات، ودعمهم وتحفيزهم.