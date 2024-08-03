"تعليم عسير" تستقبل وفدًا من شباب تنمية الأفلاج

وتأتي زيارة وفد شباب التنمية بجمعية تنمية الأفلاج، بإشراف محمد الهواملة وبدر الحماد، خلال تواجده في رحلة ترفيهية استكشافية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمدينة أبها؛ وذلك في إطار الزيارات الودية، بغرض تبادل الخبرات والأفكار، والاطلاع على معالم الوطن السياحية، والتعريف بالتراث الوطني الذي تزخر به المملكة.