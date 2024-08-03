"تعليم عسير" تستقبل وفدًا من شباب تنمية الأفلاج

استقبلت الإدارة العامة لتعليم عسير، اليوم السبت، وفدًا من شباب تنمية الأفلاج، خلال زيارته الميدانية لمعالم المنطقة الأثرية والفعاليات الصيفية بها.
وجرى خلال اللقاء الحديثُ عن المعالم الأثرية والتراثية التي تختزنها منطقة عسير، وتميزها بأجوائها الجميلة الخلابة، الغنية بالمعالم السياحية التي تستهوي السياح من مختلف دول العالم والنهضة التنموية التي تشهدها حاليًا.
وتأتي زيارة وفد شباب التنمية بجمعية تنمية الأفلاج، بإشراف محمد الهواملة وبدر الحماد، خلال تواجده في رحلة ترفيهية استكشافية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمدينة أبها؛ وذلك في إطار الزيارات الودية، بغرض تبادل الخبرات والأفكار، والاطلاع على معالم الوطن السياحية، والتعريف بالتراث الوطني الذي تزخر به المملكة.
وكانت جمعية تنمية الأفلاج، قد أطلقت برنامج "صيفك معنا أجمل"، وخصصت خلاله سبعة مجالات متنوعة لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.