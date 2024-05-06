مدير مكتب "تعليم الخبر" يفتتح معرض "الزهور الحولية"

افتتح مدير مكتب تعليم الخُبر بندر الشهراني، صباح اليوم الاثنين، معرض "الزهور الحولية"، بمدرسة متوسطة ابن المظفر بالظهران.
انطلق المعرض بحضور مدير المدرسة محمد المالكي وعدد من المشرفين، تحت عنوان "زهور المملكة تُشرق بالظهران".
وقال مدير مكتب تعليم الخبر بندر الشهراني: إن الحفاظ على النظم البيئية القائمة والموارد الطبيعية، هي خطوة مهمة وأساسية، ضمن مشروع تشجير المملكة، والذي يأتي مُتسقًا مع مبادرة "السعودية الخضراء".
وأضاف "الشهراني" أن مثل هذه المعارض والمبادرات تأتي في إطار التوعية والحرص على الغطاء النباتي في المملكة.
واعتبر أن توعية الطلاب في مرحلة عمرية مبكرة، يعود بالنفع على المجتمع الذي هم لبنة الأساس فيه للاعتماد عليهم في المستقبل.
وبدوره أوضح المشرف على المعرض سعد الهاجري أن الهدف من المعرض هو التزام المدرسة بتوعية الطلاب حول الزهور بشكل عام، والنباتات بشكل خاص، مؤكدًا أهميتها فيما يختص بالمحافظة على الغطاء النباتي والاعتناء بالأزهار الحولية.
ونوه إلى جمع أكثر من 40 زهرة، على مستوى المملكة، منذ أكثر من شهرين.
وقال "الهاجري": إن مثل هذه المعارض تشجع مشاركة الطلاب في حملات التشجير؛ لفوائدها الكبيرة في تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المعرض لا يختص فقط بطلاب المدرسة، ويشمل جميع الطلاب، بزيارته في الوقت المُحدد مع المدارس الأخرى؛ لكي يستمتعوا باستكشاف عالم النباتات وتبادل المعرفة حول الزراعة والاهتمام بالبيئة.