مدير مكتب "تعليم الخبر" يفتتح معرض "الزهور الحولية"

وبدوره أوضح المشرف على المعرض سعد الهاجري أن الهدف من المعرض هو التزام المدرسة بتوعية الطلاب حول الزهور بشكل عام، والنباتات بشكل خاص، مؤكدًا أهميتها فيما يختص بالمحافظة على الغطاء النباتي والاعتناء بالأزهار الحولية.