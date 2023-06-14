"الندوة العالمية" تدرب الشباب البوسني على القيم الإيجابية والمهارات القيادية

نظّم مكتبُ الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البوسنة والهرسك، دورةً قيمية تأهيلية لمدة 10 أيام، لطلاب المرحلة الثانوية في المدرسة الثانوية الإسلامية "بهرام بيك" التابعة للمشيخة الإسلامية بمدينة توزلا، التي تبعد عن العاصمة سراييفوا بـ"128" كم.
وتناولت محاورُ الدورة طرقَ التفكير والقيم الإيجابية في حياة الشباب، والمهارات القيادية التي تؤهّلهم لاتخاذ القرار السليم الذي يخدم مستقبلهم ويسهم في تفوقهم العلمي والدراسي، والتعامل مع المشكلات الحياتية والمسؤولية الاجتماعية.
من ناحيته قال مدير مكتب الندوة في البوسنة، محمد صباغ: الدورة تأتي في إطار التعاون بين الندوة العالمية والمشيخة الإسلامية في البوسنة؛ حيث أقام الطرفان كثيرًا من الفعاليات والبرامج الهادفة والنافعة للشباب البوسنوي.
وثمّن جهود المملكة، حكومة وشعبًا، والدعم المتواصل للبرامج الشبابية التي تؤهلهم سلوكيًّا وعلميًّا، ونوه إلى احتياج الشباب للكثير من هذه الأنشطة والبرامج التي تمكّنهم من فهم الحياة وتحديد الأهداف، والعمل بمهارة، وزيادة تحصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي.