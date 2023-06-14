"الندوة العالمية" تدرب الشباب البوسني على القيم الإيجابية والمهارات القيادية

وثمّن جهود المملكة، حكومة وشعبًا، والدعم المتواصل للبرامج الشبابية التي تؤهلهم سلوكيًّا وعلميًّا، ونوه إلى احتياج الشباب للكثير من هذه الأنشطة والبرامج التي تمكّنهم من فهم الحياة وتحديد الأهداف، والعمل بمهارة، وزيادة تحصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي.