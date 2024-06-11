الخميس المقبل.. أهالي مرات على موعد مع أول جائزة للتفوق الدراسي

وانبثقت فكرة الجائزة، عندما تم عرضها على رجل الأعمال محمد بن سليمان السليم الذي له إسهامات في دعم مشاريع ومبادرات المحافظة؛ فوافق على دعم الجائزة ورعايتها، حينها تم إعداد دليل الجائزة متضمنًا رؤيتها وفكرتها وأهدافها وتصميم الشعار الخاص بها.