الخميس المقبل.. أهالي مرات على موعد مع أول جائزة للتفوق الدراسي

يستعد أهالي محافظة مرات لموعد أول جائزة للتفوق الدراسي؛ حيث تنظم لجنة التنمية الأهلية بالمحافظة، "جائرة مرات للتفوق الدراسي" في عامها الأول، الخميس المقبل، برعاية المحافظ سند بن عماش آل حفيظ، وعلى نفقة رجل الأعمال محمد سليمان السليم.
وبرزت فكرة تكريم الطلاب والطالبات الأوائل في المراحل الدراسية في مدارس المحافظة؛ تشجيعًا للطلاب ونشرًا لثقافة التميز وتكريمًا للعلم والتعليم، الذي يأتي في أولويات رؤية بلادنا المباركة حفظها الله.
وانبثقت فكرة الجائزة، عندما تم عرضها على رجل الأعمال محمد بن سليمان السليم الذي له إسهامات في دعم مشاريع ومبادرات المحافظة؛ فوافق على دعم الجائزة ورعايتها، حينها تم إعداد دليل الجائزة متضمنًا رؤيتها وفكرتها وأهدافها وتصميم الشعار الخاص بها.
وتخصص الجائزة للثلاثة الأوائل من طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، والصف الثالث متوسط، والصف السادس الابتدائي، لجميع مدارس المحافظة.. وتتضمن مبلغًا ماليًّا ودرعًا للتفوق، كما سيتم في حفل الجائزة تكريم أكبر حافظة للقرآن الكريم.
وسيقام حفل الجائزة مساء يوم الخميس الموافق 7/ 12/ 1445 في بوليفارد محافظة مرات.