جودة وتدريب وتأهيل.. مكافحة نواقل الأمراض بمكة تتعاظم في لقاء لـ"وقاء" و"اتقاء"

واشتمل اللقاء على استعراض الأدوار الرئيسية لمركز "وقاء" في الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، من خلال تطبيق سلسلة من الأعمال والتدابير اللازمة وفق أحدث المعايير والتقنيات، وفي المقابل تسعى جمعية "اتقاء" من القطاع غير الربحي إلى تعزيز أعمال الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل الحشرية للحدّ من مخاطرها على صحة الإنسان والحيوان، والعمل على استراتيجيات علمية مبتكرة لمكافحتها.