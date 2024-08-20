"كود البناء" بأمانة الطائف تنفذ حملة تفتيشية على المكاتب الهندسية

وتعمل الأمانة من خلال إدارة رخص البناء على تطبيق الكود، الذي يتضمن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل؛ ما يضبط العلاقة الفنية والتقنية في قطاع الإنشاء والتعمير، الذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن، واستدامة المبنى، وتحقيق الأمان الإنشائي، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.