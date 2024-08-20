"كود البناء" بأمانة الطائف تنفذ حملة تفتيشية على المكاتب الهندسية

نفذت أمانة الطائف، ممثلةً في إدارة كود البناء والمكاتب الهندسية، جولات تفتيشية على المكاتب الهندسية؛ للتأكد من سير العمل فيها، وصلاحية مستندات ممارسة المهنة.
كما شملت كوادر العمل في المكاتب الهندسية؛ بهدف الوصول لمخرجات ذات جودة عالية.
وتأتي هذه الجولات في ظل المتابعة الدؤوبة من الأمانة لمستوى عمل المكاتب الهندسية، سعيًا لتطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية لمنظومة جهود الجهات المشاركة لتطبيق كود البناء السعودي، لتحقيق أولويات تحسين كفاءة وسلامة واستدامة قطاع المباني.
وواصلت الأمانة، حملاتها الرقابية الميدانية على المباني تحت الإنشاء في أنحاء المحافظة؛ للتأكد من جودة البناء والالتزام باشتراطات كود البناء السعودي.
وكذلك تطبيق لائحة الجزاءات على المنشآت المخالفة للاشتراطات، بهدف تحسين مستوى التشييد وضمان السلامة العامة، كما جرى ضبط عدد من المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
وتشدد الأمانة على الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي بالمنشآت كشرط أساس عند البناء والتشييد؛ لضبط أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، والتركيز على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتحسين كفاءة واستدامة المباني، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء عمومًا.
ويركز كود البناء السعودي على اتباع أحدث الطرق والتقنيات في تطبيقه للوصول إلى مدن متطورة، وبيئة صحية تخدم سكانها، وذلك لأهمية نطاق المدن، التي باتت المحرك الرئيس لعملية التقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي.
وتعمل الأمانة من خلال إدارة رخص البناء على تطبيق الكود، الذي يتضمن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل؛ ما يضبط العلاقة الفنية والتقنية في قطاع الإنشاء والتعمير، الذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن، واستدامة المبنى، وتحقيق الأمان الإنشائي، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.