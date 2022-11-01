"إسلامية نجران" تنظم ندوات توعوية مجتمعية يومي الأربعاء والخميس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران؛ ندوات توعوية مجتمعية، غدًا الأربعاء، بعد صلاة المغرب، في جامع خادم الحرمين الشريفين بعنوان "السرورية في ميزان السنة"، يقدّمها عضو الإفتاء الشيخ الدكتور محمد بازمول.
وكذلك ندوة عن "الحفاظ على الأمن واجب شرعي"، يلقيها الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان في جامع الأمير مشعل.
بالإضافة إلى محاضرة "فضل الوسطية وصفات أهلها"، يقدمها الشيخ الدكتور عبدالمجيد العساكر في جامع سليمان العزام.
إلى جانب لقاء مفتوح، بعد غد الخميس، في جامع المطرودي، بعد صلاة العصر، مع الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان.
ويكثّف مركز الدعوة والإرشاد ووحدة التوعية الفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، هذه المحاضرات؛ لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن الوسطية في الدين، وزرع المسؤولية الوطنية للحفاظ على الأمن.