"1600" فتاة مستفيدة من برامج "حوراء" بالأفلاج خلال 2023

نفّذت جمعيةُ "حوراء" النسائية بالأفلاج، العديدَ من البرامج المتنوعة، استفاد منها نحو "1600" فتاة بالمحافظة، خلال العام المالي 2023م.
وشملت الفعالياتُ التي نفذتها الجمعية، البرامجَ التدريبية والرياضية والثقافية والفنية في العديد من المجالات.
جاء ذلك بهدف إكساب الفتيات خبرةَ مزاولة العمل الحر، من خلال برامج "رقراقة والخزف، والتخطيط للمستقبل، والحساب الذهني، ورسم البورتريه، وتمكين الأسر المنتجة، ومهارات الاتصال، وضوابط التصوير، وغيرها".
وتضمّنت برامجُ "حوراء" النسائية، تدريباتٍ رياضية بالنادي للفتيات والسيدات بالصالة الرياضية متعددة الأغراض، التي تعتبر الأولى من نوعها لمزاولة المجال الرياضي للمرأة.