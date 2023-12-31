"1600" فتاة مستفيدة من برامج "حوراء" بالأفلاج خلال 2023

جاء ذلك بهدف إكساب الفتيات خبرةَ مزاولة العمل الحر، من خلال برامج "رقراقة والخزف، والتخطيط للمستقبل، والحساب الذهني، ورسم البورتريه، وتمكين الأسر المنتجة، ومهارات الاتصال، وضوابط التصوير، وغيرها".