"سجل وأنقذ حياة".. حملة للتبرع بالخلايا الجذعية في جامعة شقراء برعاية السيف

وأوضح "الموسى"، أن أهمية التبرع بالخلايا الجذعية تنبع من خلال قلة فرص العثور على متبرع مطابق، وهذا ما دعا السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية إلى العمل على جمع أكبر قائمة من المتبرعين للإسهام في علاج من تتطلب حالته الصحية زراعة مثل هذه الخلايا من خلال الحث على التسجيل والانضمام إلى عضوية السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، والذي بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 80 ألف متبرع حتى العام الجاري 2022م.