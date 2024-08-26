"تعليم الطائف" تطلق برنامج إدارة التغيير لمنسوبيه

ويهدف إلى نشر ثقافة التغيير التنظيمي والتحولات التي تمر بها المنظمات في الهياكل التنظيمية، وما يواكبها من تغيير في المهام والمواقع الوظيفية، التي تسهم في التأثير على الثقافة والسلوك وأداء الموظفين، وزيادة التفاعل الإيجابي وتحقيق التحول بنجاح، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.