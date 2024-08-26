"تعليم الطائف" تطلق برنامج إدارة التغيير لمنسوبيه

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الاثنين، برنامج إدارة التغيير التنظيمي لسفراء التغيير، بتنظيم إدارة الموارد البشرية.
يحضر البرنامج: "القيادات التعليمية، والمشرفون التربويون، ومديرو المدارس، والموظفون الإداريون، وموظفو بند الأجور، والمستخدمون"، ويستمر خلال العام الدراسي الحالي.
ويهدف إلى نشر ثقافة التغيير التنظيمي والتحولات التي تمر بها المنظمات في الهياكل التنظيمية، وما يواكبها من تغيير في المهام والمواقع الوظيفية، التي تسهم في التأثير على الثقافة والسلوك وأداء الموظفين، وزيادة التفاعل الإيجابي وتحقيق التحول بنجاح، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تشتمل رحلة التغيير مرحلة الوعي للقيادات والموظفين، وعلى شرح واف لمرحلة الرغبة، ومرحلة المعرفة.
وكذلك القدرة على التغيير والتعزيز من خلال تنظيم عدد من الورش على مستوى إدارة التعليم، والمكاتب والمدارس، ونشر رسائل تعريفية، ورسائل إيجابية عبر البريد الإلكتروني، وتفعيل دور سفراء التغيير.