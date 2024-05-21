نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 61 طالبًا وطالبة من أكاديمية "زادك"

وقالت "معلا": "بينما نحتفل اليوم بالدفعتين الرابعة والخامسة، و240 طاه وطاهية، وصولاً إلى الدفعة العاشرة ليصل عدد طلاب الدبلوم اليوم إلى 150 طالبًا وطالبة، من أنحاء المملكة.