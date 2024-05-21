نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 61 طالبًا وطالبة من أكاديمية "زادك"

رعى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج 61 طالبًا من الدفعتين الرابعة والخامسة بالدبلوم والدبلوم المشارك، بالإضافة لعدد من طلاب الدبلوم المكثف بالأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك".
جاء ذلك بعد أن أنهى الخريجون متطلبات التخرج التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل كطهاة محترفين، بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية.
وبارك نائب أمير المنطقة الشرقية، للطلبة بمناسبة تخرجهم، وسلمهم شهادات التخرج والمعتمدة من الأكاديمية السويسرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقالت رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" رانية معلا: إن "الحفل شهد تخريج 61 طالبًا من الدفعتين الرابعة والخامسة، منهم 26 خريجًا من دبلوم السنتين، إضافة إلى 35 خريجًا من نخبة خريجي برنامج 6 أشهر.
وأصبح الخريجون جاهزون للالتحاق بسوق العمل، بعد امتلاكهم الأدوات والمهارات المطلوبة وخضوعهم لبرامج تدريبية وتعليمية متخصصة في مجال الطهي.
وهو ما سيخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية والمميزات المتاحة لهم بفنادق ومطاعم عالمية وجهات أخرى مختصة بقطاع الأغذية.
إضافة إلى فرص الابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس وإمكانية استقطابهم كأساتذة معيدين في الأكاديمية".
وقالت "معلا": "بينما نحتفل اليوم بالدفعتين الرابعة والخامسة، و240 طاه وطاهية، وصولاً إلى الدفعة العاشرة ليصل عدد طلاب الدبلوم اليوم إلى 150 طالبًا وطالبة، من أنحاء المملكة.
ولفتت إلى أنه سينضم إليهم في أغسطس المقبل، بإذن الله، الدفعة الحادية عشرة، من 56 طالبًا وطالبة للدبلوم العالي مبتعثين من مشروع "نيوم".