"مجلس شؤون الأسرة" ينظم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية "تكامل وتمكين"

وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، إلى أن من أهم أدوار المجلس التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، للقيام بأدوارها وتكوين رؤية مشتركة من أجل الأسرة، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس شؤون الأسرة والقطاع غير الربحي، لدعم ممكنات العمل التنموي الأسري في المملكة، والتعريف بأهم البرامج والمبادرات التي تقدمها جمعيات التنمية الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة.