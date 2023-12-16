"مجلس شؤون الأسرة" ينظم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية "تكامل وتمكين"

ينظم مجلس شؤون الأسرة ملتقى جمعيات التنمية الأسرية الأول، تحت شعار "تكامل وتمكين" غدًا في الرياض، بالشراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، وحضور قادة الجمعيات الأسرية في المملكة, والخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري, بهدف تعزيز التعاون ودعم التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لتحسين جودة حياة الأسرة.
وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، إلى أن من أهم أدوار المجلس التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، للقيام بأدوارها وتكوين رؤية مشتركة من أجل الأسرة، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس شؤون الأسرة والقطاع غير الربحي، لدعم ممكنات العمل التنموي الأسري في المملكة، والتعريف بأهم البرامج والمبادرات التي تقدمها جمعيات التنمية الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة.
وبينت أن مجلس شؤون الأسرة يسعى إلى إبراز دور جمعيات التنمية الأسرية والقطاع غير الربحي وأثرهما في تحسين جودة حياة الأسر في المملكة. ومن خلال الجلسات الحوارية سيناقش الملتقى تكامل أدوار الجمعيات في تحسين جودة الحياة الأسرية وفرص تمكينها ودورها الفاعل في إرشاد الأسرة, وذلك لاستخلاص توصيات فاعله تمكّن وتعزز من دور الجمعيات.
وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن الملتقى سيعزز من أهمية التعاون ودعم التكامل والجهود المشتركة بين جميع القطاعات ذات العلاقة بالأسرة, وتحقيق رؤية المجلس في العمل على تمكين الأسرة من خلال تقديم الخدمات لها وتوعيتها والحفاظ عليها وحمايتها عبر مبادرات وطنية تكاملية تُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.